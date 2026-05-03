A pochi chilometri dal confine tra Toscana e Liguria si trova il Golfo della Spezia, un’area caratterizzata da numerosi borghi marinari di piccole dimensioni. Questi paesini, affacciati sul mare, presentano un aspetto che ricorda dipinti ad acquerello, con case colorate e porti tranquilli. La zona è raggiungibile attraverso strade che collegano le località costiere, offrendo un panorama che combina il fascino della tradizione con l’ambiente naturale circostante.

A pochi chilometri dal confine tra la Toscana e la Liguria si raggiungere il Golfo della Spezia, con tanti piccoli borghi marinari che sembrano disegnati ad acquerello. Uno di questi è Tellaro, una perla autentica della Liguria arroccata su un promontorio roccioso. Frazione di Lerici, questo piccolo borgo conserva intatta la sua anima marinara, un po’ defilato dalle mete più battute. Tellaro ha una dimensione raccolta, quasi familiare. Le stradine strette, qui chiamate caruggi, si aprono all’improvviso su scorci di mare, lasciando a bocca aperta il viaggiatore. Molte delle case tinteggiate con colori caldi si affacciano direttamente sugli scogli, creando un’atmosfera sospesa che si tinge di arancione e oro sull’ora del tramonto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piccola perla affacciata sul mare

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