A Gabicce Mare e Pesaro, i pescatori affrontano un problema grave: le reti abbandonate sul fondale si riempiono di plastica, rendendo difficile la loro attività. Le reti si svuotano lentamente, mentre i detriti di plastica si accumulano, creando un vero e proprio mare di rifiuti nel mare. Questa situazione mette a dura prova chi vive di pesca e si scontra con l’aumento dei rifiuti di plastica nel Mediterraneo.

Calano le reti, risale la plastica. Per i pescatori della piccola pesca di Gabicce Mare e di Pesaro, il lavoro è diventato un incubo da un po’m di tempo a questa parte. da quando, per la precisione, le mucillagini hanno penalizzato gli equipaggi e gli armatori, provocando un tracollo della pesca dal quale ancora ci si deve rialzare. Più che pesci si pesca plastica e Annamaria Franchini, rappresentante dei pescatori, spiega perché: "Siamo alle prese con una vera e propria emergenza di cui nessuno tra i politici ancora si è accorto. Il pescato sta diminuendo sempre di più e le reti sono imbrigliate da quantità di plastica depositata in fondo al mare che danneggia notevolmente il lavoro dei pescatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piccola pesca in rivolta: "Invasi dalle retine abbandonate sul fondo. Un mare di plastica"

Le recenti mareggiate di gennaio 2026 hanno causato ingenti danni al Poetto di Cagliari, con stabilimenti e bar invasi dall’acqua.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.