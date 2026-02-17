Piccola pesca in rivolta | Invasi dalle retine abbandonate sul fondo Un mare di plastica
A Gabicce Mare e Pesaro, i pescatori affrontano un problema grave: le reti abbandonate sul fondale si riempiono di plastica, rendendo difficile la loro attività. Le reti si svuotano lentamente, mentre i detriti di plastica si accumulano, creando un vero e proprio mare di rifiuti nel mare. Questa situazione mette a dura prova chi vive di pesca e si scontra con l’aumento dei rifiuti di plastica nel Mediterraneo.
Calano le reti, risale la plastica. Per i pescatori della piccola pesca di Gabicce Mare e di Pesaro, il lavoro è diventato un incubo da un po’m di tempo a questa parte. da quando, per la precisione, le mucillagini hanno penalizzato gli equipaggi e gli armatori, provocando un tracollo della pesca dal quale ancora ci si deve rialzare. Più che pesci si pesca plastica e Annamaria Franchini, rappresentante dei pescatori, spiega perché: "Siamo alle prese con una vera e propria emergenza di cui nessuno tra i politici ancora si è accorto. Il pescato sta diminuendo sempre di più e le reti sono imbrigliate da quantità di plastica depositata in fondo al mare che danneggia notevolmente il lavoro dei pescatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
