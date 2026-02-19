La Piccola Biblioteca sul Mare dove l' immaginazione crea luoghi possibili

Patrizia Flecchia ama il libro ‘Piccolo blu e piccolo giallo’ di Leo Lionni, un albo illustrato molto speciale per lei. La causa di questo affetto è legata alle sue pagine colorate, che le ricordano l’infanzia e il mare vicino a casa sua. La piccola biblioteca sul mare, dove si trova, ospita spesso bambini e adulti che sfogliano questo libro, tra sogni e ricordi. La presenza di questa storia contribuisce a creare un’atmosfera di magia e di ricordi condivisi in riva al mare.

A Villa San Giovanni l'iniziativa privata di Patrizia e Gianluca colma un vuoto di infrastrutture sociali e in due anni è diventata presidio riconoscibile anche fuori dai confini calabresi C'è un libro molto caro a Patrizia Flecchia, l'albo illustrato 'Piccolo blu e piccolo giallo' di Leo Lionni. L'autore narra e disegna un'amicizia che fa abbracciare due colori per formarne uno nuovo, che all'inizio sembra strano. "Ci piace – dice Patrizia, ideatrice della Piccola Biblioteca sul Mare di Villa San Giovanni – perché fa capire cosa comporta entrare in contatto con l'altro. Gli incontri ci rendono diversi, ma fanno crescere".