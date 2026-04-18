Locatelli blindato fino al 2030 | il sogno del capitano diventa realtà

Manuel Locatelli ha firmato un nuovo contratto con la squadra fino al 30 giugno 2030. La firma è stata annunciata ufficialmente dal club, confermando il rinnovo del giocatore. L’accordo prolunga la permanenza dell’ex centrocampista nella squadra, dove era già presente da diversi anni. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali da parte della società e del calciatore.

Il legame tra Manuel Locatelli e la maglia bianconera si rinnova ufficialmente con un accordo che lo terrà legato al club fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista ha condiviso un messaggio carico di emozione attraverso il proprio profilo Instagram, raccontando come il desiderio di indossare quei colori sia nato già durante l’infanzia. Un capitano guidato dal sogno d’infanzia. Non si tratta di un semplice impegno contrattuale per il giocatore, ma del compimento di un obiettivo coltivato fin da bambino. Locatelli ha spiegato che la squadra non rappresenta per lui una formazione qualunque, ma la divisa del cuore. La nuova sfida professionale assume un valore simbolico ancora più profondo, dato che il calciatore avrà il compito di scendere in campo portando la fascia da capitano sul braccio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Locatelli blindato fino al 2030: il sogno del capitano diventa realtà Notizie correlate Leggi anche: Juve, blindato il capitano: per Locatelli pronto il rinnovo fino al 2030 Leggi anche: Locatelli-Juventus, firma fino al 2030: il Capitano sceglie la vita in bianconero Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, la rinascita di Locatelli: dalle critiche al rinnovo; Locatelli come McKennie, rinnovo comolliano: Spalletti da Fagioli alle chiavi Juve; I 3 motivi che hanno convinto la Juventus a rinnovare il contratto di Luciano Spalletti; Juventus: Locatelli blindato. Ufficiale, Locatelli rinnova con la Juve fino al 2030: Un sogno che continuaDopo settimane di anticipazioni, è arrivata anche l’ufficialità: Manuel Locatelli ha rinnovato il proprio contratto con la Juve fino al 2030. europacalcio.it Locatelli blinda il futuro alla Juventus: rinnovo fino al 2030Manuel Locatelli è pronto a legare il suo futuro alla Juventus fino al 2030. Il centrocampista classe 1998, attuale capitano bianconero, si appresta a firmare il rinnovo del contratto con il club dell ... it.blastingnews.com CALCIOMERCATO Inter: trovato l’accordo per il rinnovo di Chivu. Juventus: blindato Locatelli fino al 2030. Roma: Dybala può partire. Lazio: segue Kaique Kenji. Gli aggiornamenti e le notizie sul calciomercato di Serie A, Serie B e calcio internazionale: http - facebook.com facebook