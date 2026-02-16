Nuova casa per Porchettiamo | il Festival delle porchette si trasferisce a Todi

Porchettiamo si sposta a Todi a causa di esigenze logistiche, portando con sé un evento che richiama centinaia di appassionati ogni anno. La sedicesima edizione del Festival delle porchette d’Italia si terrà nel centro storico della città, attirando visitatori da tutto il paese. La decisione di cambiare sede nasce dalla volontà di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, con nuovi spazi e iniziative dedicate alla tradizione gastronomica.

L'OraSì Basket Ravenna cambia sede.

U Cascettaru cambia sede e si prepara a ripartire con una nuova apertura.

