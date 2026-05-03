La Nuova Sondrio saluta la serie D con una sconfitta

La Nuova Sondrio ha concluso il campionato di serie D con una sconfitta per 5-1 contro la Folgore Caratese nell'ultima giornata del girone B. La partita si è giocata in trasferta e ha segnato la fine dell’esperienza dei biancazzurri valtellinesi in questa categoria, dopo che la retrocessione in Eccellenza era già stata decisa in precedenza. La squadra ha disputato l’ultima partita del torneo senza possibilità di evitare il risultato negativo.

Si è chiusa con una sconfitta per 5-1 sul campo della Folgore Caratese, nel match valido per l'ultima giornata di ritorno del girone B, l'avventura della Nuova Sondrio nel campionato di serie D: i biancazzurri valtellinesi, già certi della retrocessione in Eccellenza dopo i risultati del.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Calcio, basket e volley: la situazione delle squadre pavesi quando sta per finire il girone d'andata Notizie correlate Calcio a 5, In serie C femminile cala il sipario. La Traverde Tac saluta i tifosi con una sconfitta. Il Pistoia Women dilaga segnando 14 retiSi chiude con una trasferta impegnativa sul campo della capolista la stagione del Traverde Tac, sconfitto 14-2 dal Pistoia Women nell’ultima giornata... Nuova Sondrio: la serie D è appesa a un filoVincere e sperare: la Nuova Sondrio domani, nella terzultima giornata di ritorno del girone B di serie D, va a far visita all'Oltrepò con l'obbligo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuova Sondrio, segna anche il portiere, ma non basta: è retrocessione in Eccellenza; Brusaporto e Pavia ruggiscono, la Nuova Sondrio saluta la D vincendo.; Scheda squadra Nuova Sondrio Calcio; Calcio, la Nuova Sondrio saluta la Serie D con una sconfitta. Nuova Sondrio, tris d’orgoglio 3-0 all’Oltrepò per continuare a crederciV come vittoria, S come speranza. La Nuova Sondrio coglie una vittoria per 3-0 ai danni dell'Oltrepò e tiene ancora viva una ... valtellinanews.it Nuova Sondrio, Amelia esonerato. L'ex portiere del Milan si sfoga sui social: Lasciato solo in mezzo ai problemiA volte il destino gioca dei brutti scherzi. Lo sa bene Marco Amelia, portiere rossonero dal 2010 al 2014, e da qualche ora ex allenatore della Nuova Sondrio. Nonostante la formazione valtellinese ... sportmediaset.mediaset.it Le scelte di mister Belmonte per la sfida contro la Nuova Sondrio #forzafolgorecaratese - facebook.com facebook