La prof anti diva dell’atletica leggera

Una docente di educazione fisica nota per il suo carattere deciso è stata coinvolta in un episodio recente nello stadio dei Pini, dove si sono svolti eventi di atletica leggera. Le attività si sono svolte come previsto, con atleti di diverse età che hanno partecipato alle prove. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle circostanze specifiche o alle persone coinvolte.

Ora che anche l’atletica leggera ha ‘riconquistato’ lo stadio dei Pini, ovviamente le corsie e le pedane, non sarebbe una cattiva idea – la buttiamo lì, sperando che qualcuno ci faccia caso – che in qualche modo (‘pietre d’inciampo’, targhe, simboli) venissero ricordati quei personaggi, uomini e donne, hanno speso tempo passione, entusiasmo, alla ‘regina delle Olimpiadi’. Non è un caso che lo stadio dei Pini sia dedicato alla memoria di Torquato Bresciani, nume tutelare dello sport (e non solo quello) cittadino. Fra i personaggi da celebrare e ricordare, perché la memoria non vada dispersa, accanto a totem come Martino Bonelli e Giorgio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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