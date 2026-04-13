50enne ubriaco va fuori strada ad Alessandria poi la follia | picchiati agenti e sanitari prima dell' arresto

Un uomo di 50 anni è stato arrestato ad Alessandria dopo aver causato un incidente stradale mentre era sotto l’effetto di alcol. Prima dell’arresto, ha avuto una lite in un bar e, durante l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari, si è scagliato contro di loro, colpendoli. L’uomo è stato fermato con l’accusa di resistenza e lesioni.

Eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ad Alessandria. Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito militari e personale sanitario, a seguito di una lite scoppiata in un bar. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio da parte della Stazione locale. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione dei gestori di un bar, che avevano richiesto l’intervento del 112 per la presenza di un avventore particolarmente molesto. L’episodio nel bar e la...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 50enne ubriaco va fuori strada ad Alessandria, poi la follia: picchiati agenti e sanitari prima dell'arresto Ubriaco al volante di prima mattina, patente ritirata ad un 50enne fermato dai carabinieriI carabinieri della stazione di Maniace hanno denunciato un 50enne del posto per guida in stato di ebbrezza durante un servizio perlustrativo diurno... Si picchiano per strada, poi aggrediscono i poliziotti intervenuti: agenti feriti ad Aversa, due uomini arrestatiI due sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel centro di Aversa, in provincia di Caserta; per i due si sono aperte le porte del carcere di...