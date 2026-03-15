Follia ultras a Cattolica | fanesi picchiati

Ieri a Cattolica si sono verificati tafferugli tra gruppi di tifosi prima della partita di Promozione tra Vismara e Fano, disputata allo stadio Calbi in campo neutro. Durante gli scontri, alcuni tifosi sono stati picchiati, creando un contesto di alta tensione nel pomeriggio. L’episodio ha coinvolto più di un gruppo di supporter, portando a un clima di confusione e agitazione prima dell’incontro.

Pomeriggio ad altissima tensione quello di ieri a Cattolica, dove prima della partita Vismara-Fano, disputata in campo neutro allo stadio ’ Calbi ’ e valida per il campionato di Promozione, si sono verificati violenti tafferugli tra gruppi di tifosi. Gli scontri sono scoppiati poco prima dell’inizio della gara nelle aree esterne all’impianto sportivo, in particolare nel parcheggio e nelle zone di accesso allo stadio. Il bilancio finale è di un ferito, probabilmente fanese, trasportato in pronto soccorso in codice verde, oltre ad alcuni contusi. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire i sostenitori del Fano, arrivati per assistere alla partita, sarebbe stato un gruppo di una quarantina di persone, composto da tifosi riminesi e cattolichini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Follia ultras a Cattolica: fanesi picchiati Articoli correlati milano/cultura “il ‘fine vita’ nella legislazione italiana e nell’insegnamento della chiesa cattolica” conferenza del teologo don michele aramini, docente all’università cattolica.Il "fine vita" si riferisce all'ultima fase della vita di una persona affetta da una malattia irreversibile e inguaribile: come gestire i trattamenti... E i tifosi fanesi vanno in visibiliovilla san martino 0 alma fano 1 VILLA SAN MARTINO (4-3-3): Cappuccini, Fabbri, Montanari (35’ st Rombaldoni), Paoli, Cecchini; Balleroni, Tatò Fe. Tutti gli aggiornamenti su Follia ultras Argomenti discussi: Rissa tra tifosi fuori dallo stadio. Un ferito e una decina di contusi. Follia ultras, i tifosi del Rimini basket (aggrediti) solidali coi forlivesi che rischiano il Daspo a vitaRimini, 31 maggio 2025 – Fra sport, tifosi e follia. I tifosi del basket di Rimini esprimono solidarietà (con uno striscione) ai cugini di Forlì dopo che la.società Unieuro Forli ha chiesto il Daspo a ... ilrestodelcarlino.it Scontri post partita a Cattolica: archiviati due ultrasI giovani tifosi erano accusati di aver partecipato all’invasione di campo avvenuta al ’Calbi’ dopo una sconfitta del Cattolica col Del Duca La partita in questione era stata una di quelle ... ilrestodelcarlino.it