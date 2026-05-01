Il 1 maggio 2026, due escursionisti sono stati recuperati sul Monte Sibilla a causa di accumuli di neve compatta che li hanno bloccati. Le operazioni di soccorso sono state portate avanti dal Soccorso alpino delle Marche e dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza le persone e condurle in salvo. Non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni durante il recupero.

? Cosa sapere Due escursionisti bloccati da neve compatta sul Monte Sibilla il 1 maggio 2026.. Il Soccorso alpino Marche e i Vigili del Fuoco hanno recuperato i soggetti.. Due escursionisti sono stati soccorsi in condizioni di difficoltà sul Monte Sibilla questo 1 maggio 2026, dopo essere rimasti bloccati da accumuli nevosi lungo il percorso classico nel primo pomeriggio. La vicenda si è aperta intorno alle 13:20, quando la centrale operativa 112 ha ricevuto la segnalazione di un pericolo imminente. I due soggetti, impegnati sull’itinerario estivo, si sono trovati improvvisamente ostacolati da una situazione meteorologica che non corrispondeva alle aspettative stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Sibilla: due escursionisti soccorsi per accumuli nevosi

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