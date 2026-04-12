Recentemente, ho rivisto un dipinto di René Magritte realizzato nel 1960, intitolato

Ho rivisto in questi giorni un quadro che a me piace molto. Si tratta di Atto di fede del pittore belga René Magritte, dipinto nel 1960. Vorrei riuscire a farvelo immaginare descrivendovelo in questo articolo, ma forse vi conviene cercarlo in Google se proprio volete capire come è. Provo almeno a condividerne il messaggio. Una porta laccata di bianco su un muro rosato fa da protagonista, occupando in verticale tutto lo spazio pittorico. Al centro ha uno squarcio da cui si vede un cielo turchino, limpido, sgombro, abitato solo da uno spicchio di luna crescente. La porta è elegante, con profili ai lati e nei riquadri. Anche lo spazio è signorile, come fa intuire il parquet pregiato del pavimento accennato sul fondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La fede è una chiave che apre tutte le porte. E Gesù oltrepassa anche quelle chiuse

Un modo per ricordare tutte quelle volte che il corpo delle donne è stato ignorato dalla scienza, tutte quelle volte che il dolore femminile è stato reso invisibileTrascurata, strumentalizzata, sminuita: la storia della salute femminile è lunga e, per molto tempo, è rimasta latente, silenziosa, invisibile.

“Tutte le porte dovevano restare chiuse”: cosa ha rivelato il buttafuori del locale di Crans MontanaJankovic Predrag, addetto alla sicurezza del Constellation di Crans-Montana, ha dichiarato che la notte di Capodanno le uscite di sicurezza furono...

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