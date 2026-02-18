Le porte di sicurezza dovevano restare chiuse la testimonianza dell’addetto alla sicurezza che sentì parlare Jessica Moretti

L’addetto alla sicurezza ha dichiarato che le porte di sicurezza del bar Constellation a Crans-Montana dovevano rimanere chiuse, ma sono state trovate aperte durante l’incendio. La notte di Capodanno, l’edificio è stato avvolto dalle fiamme provocando 41 vittime e più di 100 feriti. Gli investigatori svizzeri hanno già esaminato le registrazioni delle telecamere e ascoltato testimoni, cercando di capire come si siano sviluppati i fatti. La questione delle uscite di sicurezza rimane al centro delle indagini.

Proseguono le indagini degli inquirenti svizzeri sul rogo del bar Constellation di Crans-Montana. A scandire un nuovo capitolo nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno – 41 morti e oltre 100 feriti di cui moltissimi ancora ricoverati – è la testimonianza di chi quella notte era davanti agli ingressi del locale. Davanti agli investigatori della polizia di Sion, Jankovic Predrag, addetto alla sicurezza del locale che ha ricostruito le disposizioni ricevute nelle ore precedenti all'incendio. Dichiarazioni che, come in altri e da parte di altri testimoni, sono in contrasto con quelle dei due principali indagati i coniugi Jacques e J essica Moretti.

«Le Constellation senza controlli di sicurezza dal 2020». Si aggrava la posizione dei proprietari Jessica e Jacques MorettiDopo il tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto cinque giorni fa, emergono criticità legate ai controlli di sicurezza.

Rogo Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti sotto inchiesta per omicidio colposo e sicurezza violataIl tragico incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, ha provocato 40 decessi e numerosi feriti.

