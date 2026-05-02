È scomparso a 59 anni Alex Zanardi, noto campione di ciclismo e automobilismo. La notizia è stata resa nota con un comunicato ufficiale, che ha confermato il decesso avvenuto in modo sereno. Zanardi, residente a Noventa Padovana con la famiglia, era stato ricoverato negli ultimi tempi a causa di complicazioni successive a un grave incidente. La città ha proclamato il lutto cittadino in suo onore.

PADOVA - Lutto nel mondo dei motori e dello sport: è morto a 59 anni Alex Zanardi. Viveva a Noventa Padovana con la famiglia, anche se ha trascorso l'ultimo periodo ricoverato in una clinica, ed è divenuto celebre a livello mondiale non solo per i risultati sportivi, ma per la straordinaria capacità dimostrata nel ricominciare sempre, anche dopo incidenti devastanti che ne avevano minato il fisico ma non la forza di volontà. Zanardi morto, Meloni: «L'Italia perde un campione ed un uomo straordinario». Salvini: «Buon viaggio Alex» L'annuncio «Con profondo dolore la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1° maggio».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi è morto, addio al campione che non si è mai arreso: «Si è spento serenamente». Lutto cittadino a Noventa Padovana

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