Mio figlio è affetto da malattia rara ma la Regione Sardegna non passa più il farmaco che costa centinaia di euro
Virginia Massa ha raccontato a Fanpage.it di aver ricevuto notifica dal servizio sanitario regionale della sospensione del farmaco salvavita per suo figlio Federico, di cinque anni, affetto da una malattia rara. La donna ha spiegato che il farmaco, dal costo di diverse centinaia di euro, non viene più fornito dall’ente regionale. La famiglia si trova ora a dover affrontare l’interruzione della terapia.
A Fanpage.it, Virginia Massa denuncia il taglio dei fondi per il farmaco salvavita per suo figlio Federico, di soli 5 anni. Dopo l'appello pubblico e la diffida, la Regione ha fatto sapere che predisporrà di nuovo il farmaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: “Ho perso mio figlio a causa di una malattia genetica rara. Oggi c’è una cura, ma bisogna agire in tempo”
Martina Miliddi: “La morte di mio padre un dolore che non mi dà tregua. Sogno un figlio con il mio fidanzato Spillo”Martina Miliddi in un'intervista racconta l'amore con il fidanzato Simone Milani, alias Spillo, con il quale sogna di costruire una famiglia.