mio figlio aggredito e bullizzato in piazza giovani e violenza la testimonianza

Un ragazzo di Empoli è stato aggredito e bullizzato in piazza. La vittima ha raccontato di essere stata circondata da alcuni giovani e presa a calci e spintoni. La paura si diffonde tra i cittadini, che chiedono più controllo e sicurezza nelle strade. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’aggressione.

Empoli, 9 febbraio 2026 – Furti, rapine, aggressioni più o meno gravi: la percezione di insicurezza è un tema all’odine del giorno, le notizie di cronaca ne danno conferma. È in questo contesto che all’Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi di Empoli si è mossa l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla gestione degli atti di violenza contro donne, anziani e minori, organizzata dall’ Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Montelupo Fiorentino e Sottosezione di Montespertoli. Obiettivo, offrire strumenti per imparare a proteggersi e per acquisire maggiore consapevolezza fisica, psicologica e legale nelle situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

