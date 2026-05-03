La mobilità sostenibile | Esperienza sorprendente

A Peccioli, negli ultimi giorni, si sono svolti eventi che coinvolgono la comunità locale. Da giovedì a domani, si sta svolgendo la prima Gravel Clinic nel Borgo dei Borghi, mentre ieri e oggi si tiene la Festa delle Serre, che ha portato alla luce ricordi e tradizioni della zona. La manifestazione sulla mobilità sostenibile ha attirato l’attenzione di partecipanti e visitatori.

Sono giorni intensi per Peccioli. Da giovedì a domani, il Borgo dei Borghi sta ospitando la prima Gravel Clinic, mentre ieri e oggi la Festa delle Serre ha riportato alla luce momenti di memoria collettiva. Proprio ieri, all’interno della Gravel Clinic, ha preso vita un appuntamento significativo dedicato alla mobilità sostenibile, inclusiva e innovativa. Padrino dell’iniziativa è stato Roberto Vitali, fondatore di Village for All, che giovedì ha partecipato a uno dei percorsi predisposti dalla Gravel Clinic a bordo di un innovativo triciclo fuoristrada. Un “bolide” progettato per chi ha la mobilità ridotta e capace di affrontare salite, strade sterrate e varie asperità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mobilità sostenibile: "Esperienza sorprendente" La NUOVA Fiat 600e 2026 è uno SHOCK totale Design, autonomia e prezzo da non credere: Notizie correlate Leggi anche: ViviamoCivitanova: la mobilità sostenibile non cancelli i diritti dei residenti Mobilità sostenibile, Comune casertano ottiene la Bandiera GiallaIl Comune di Cellole è stato premiato con la Bandiera Gialla 2025 della Fiab-Comune Ciclabile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La mobilità sostenibile: Esperienza sorprendente; Piccoli passi che fanno strada: finita la gara di mobilità casa-scuola; Perchè è importante scegliere la mobilità sostenibile; BRT, delegazione del Comune di Vicenza in sopralluogo a Bergamo al nuovo sistema di Trasporto Rapido su Bus Elettrici. Faenza punta sulla mobilità sostenibile: via al progetto europeo Bike to WorkFaenza guarda all’Europa per ripensare la mobilità urbana. Il Comune è stato selezionato nell’ambito del programma European Urban Initiative (EUI) per partecipare al progetto City to City Exchange: B ... ravennawebtv.it Mobilità sostenibile: il Comune di Alba e LAMORO a Dublino nell’ambito del progetto TenConnecT – Interreg EuropeTrasformare la mobilità regionale integrando i Piani di Mobilità Urbana Sostenibile con le strategie regionali e il potenziale della TEN-T Nelle settimane ... atnews.it I consigli del cardiologo con 20 anni di esperienza ↓ - facebook.com facebook Per il 50%, hanno una disabilità intellettivo-relazionale, protagonisti di un’esperienza lavorativa concreta e innovativa nel panorama del litorale oristanese. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #lavoro #prevenzione #salute #salutesullavoro #rischio #SuperAbileInail x.com