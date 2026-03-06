ViviamoCivitanova | la mobilità sostenibile non cancelli i diritti dei residenti

Viviamo Civitanova critica l’introduzione delle nuove piste ciclabili, affermando che i diritti dei residenti non devono essere sacrificati. La organizzazione si oppone a decisioni che, a suo avviso, penalizzano chi vive in zona, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra mobilità sostenibile e tutela degli abitanti. La questione riguarda le modifiche in corso nel centro urbano della città.

"Sì alle piste ciclabili, ma non cancellando i residenti". Viviamo Civitanova storce il naso davanti alla proposta fatta al Comune da Fiab Macerata-Fermo di realizzare un percorso che attraverso via Monfalcone colleghi l'area ex Micheletti a scuole e impianti sportivi del quartiere sud e al lungomare, tagliando però un tot di parcheggi per fare spazio alla corsia delle bici. "La mobilità sostenibile è importante, ma si creino prima i posti auto alternativi per i residenti e dopo, eventualmente, si tolgono quelli esistenti. Oggi invece sta accadendo il contrario". Categorica Viviamo Civitanova, che dice stop a progetti ciclabili "senza che venga prima pianificata una alternativa.

