Un ex dirigente di grande rilievo nel settore sanitario ha annunciato la decisione di lasciare la propria posizione dirigenziale per dedicarsi alla musica, trasferendosi in Francia. Dopo aver trascorso anni alla guida di un importante gruppo ospedaliero e aver completato gli studi universitari, ha dichiarato di aver concluso le sue tappe professionali e di voler ora concentrarsi sulla carriera artistica come rapper. La sua scelta rappresenta un cambiamento radicale rispetto al passato.

Milano, 3 maggio 2026 – “Lascio perché il gruppo e l'università sono per me due missioni compiute. Lascio perché il mio lavoro è sempre stato creare cose nuove: anzitutto il brand, perché quando sono arrivato, la gente non sapeva che il Galeazzi, il San Raffaele, il policlinico San Donato e anche la Madonnina, insieme ad altre 16 strutture tutte accreditate, fossero parte di uno stesso gruppo d'eccellenza”. Metamorfosi completata. Paolo Rotelli, presidente del Gruppo San Donato, ha scelto la carriera da rapper in Francia, dove si fa chiamare Tractopelle Musik. Lo rivela in una intervista al Corriere della Sera. Paolo Rotelli aveva 24 anni nel 2013, quando diventò presidente del Gruppo San Donato, dopo la morte del padre Giuseppe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La metamorfosi di Paolo Rotelli da supermanager a rapper: “Lascio il Gruppo San Donato per fare musica in Francia”

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