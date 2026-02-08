Massese Inizia la volata salvezza al Vitali Gara da non fallire contro il Castelnuovo

La Massese apre oggi la sua corsa verso la salvezza al Vitali contro il Castelnuovo. La squadra ha nove partite da giocare e tre punti da recuperare rispetto alla zona più tranquilla. È una gara da non sbagliare, e i giocatori sanno che ogni punto conta per evitare i guai finali. Per la massese, questa è la prima di una serie di sfide decisive per mantenere la categoria.

Nove partite ancora da giocare, tre posizioni da risalire. Per la Massese parte quest'oggi dallo stadio Vitali la volata salvezza che al momento dista solo 2 punti. Il calendario, diciamocelo, è sulla carta favorevole all'impresa. Le zebre hanno da disputare ancora tutta una serie di scontri diretti tra cui quelli con le ultime della classe, Larcianese e Cenaia, che potrebbero essere già spacciate al momento dell'incrocio. La Massese disputerà 5 gare su 9 in casa a partire da quella odierna, con inizio alle ore 14.30, contro il Castelnuovo Garfagnana. La squadra gialloblù è un cliente scomodo in trasferta dove ha fatto più punti (14) che in casa e dove ha segnato anche di più (13 gol).

