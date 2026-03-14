La Massese si prepara a sfidare la Larcianese in una partita considerata decisiva, secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo Stefano Mazzanti. La squadra è concentrata sull’obiettivo di vincere, visto come un’occasione importante per il rilancio. La sfida si svolgerà nelle prossime settimane e rappresenta una tappa fondamentale nel cammino della squadra.

La Massese è determinata a non lasciarsi sfuggire quest’occasione di rilancio. Parola del direttore sportivo Stefano Mazzanti. Quanto vale la partita con la Larcianese? "E’ una partita fondamentale che dobbiamo vincere a tutti i costi perché ci darebbe consapevolezza di poterci salvare direttamente. Dobbiamo allungare sulla Larcianese e almeno 4 punti prima della prossima sosta in modo da provare ad avvicinarci alle squadre che sono a 32 punti". La sosta ha fatto bene o male? "L’avrei preferita nelle prime giornate di campionato per una questione di risultati ma alla fine tocca a tutti e sapevamo che ci avrebbe fatto perdere terreno. Di positivo c’è la bella amichevole fatta contro la squadra statunitense che partecipa alla Viareggio Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Occasione d’oro con la Larcianese: "Partita decisiva da vincere a tutti i costi"

Articoli correlati

Leggi anche: È l’ora dello scialpinismo. La sondriese Murada ha l’occasione della vita: “Sudoku, fatica e litigate con il papà-coach per vincere l’oro”

Conte "Partita decisiva, col Copenhagen bisogna vincere""Siamo in difficoltà, ma io devo pensare a trovare le soluzioni", dice il tecnico del Napoli COPENHAGEN (DANIMARCA) - "Queste sono partite...

Contenuti e approfondimenti su Massese Occasione

Discussioni sull' argomento Un parco unico in Italia. E’ dedicato alla poesia in dialetto massese. E si pensa a un festival; Atenei, perché fonderli? Nelle Marche una scarsa massa critica e poltrone a peso d’oro; Parco dei Quercioli intitolato alla Poesia Dialetto in massese. Venerdi 20 inaugurazione; Massa Lombarda aderisce alla Giornata nazionale contro i disturbi alimentari – Municipio illuminato di lilla.

In occasione della partita di domenica scorsa tra Lucchese e Massese, la Curva Ovest ha omaggiato con questa coreografia il legame che lega i tifosi rossoneri con quelli della Massese #Lucchese #LuccheseCalcio #ForzaPantera - facebook.com facebook