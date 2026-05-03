La marcia per la pace L’appello del vescovo | tutti a Grottammare

In un momento caratterizzato da conflitti, genocidi ed ecocidi, un appello invita la popolazione a partecipare a una marcia per la pace che si terrà a Grottammare. Il vescovo ha chiamato tutti a unirsi per promuovere un’azione condivisa contro le divisioni e le distruzioni causate da logiche di guerra e violenza. L’evento si propone come un’occasione per rafforzare la solidarietà e l’impegno collettivo.

In un tempo profondamente segnato da conflitti, genocidi ed ecocidi, e da logiche che alimentano divisioni e distruzione, sentiamo l’urgenza di costruire insieme dal basso un’alternativa concreta. La comunità del Piceno deve ritrovarsi per affermare con forza una visione fondata sulla cura, sulla pace, sulla giustizia e sulla fratellanza tra i popoli. Vi propongo pertanto di darci appuntamento venerdì 8 maggio a Grottammare, per una giornata dedicata alla pace, all’umanità e al futuro del pianeta inserita nel progetto del Giro d’Italia per la Pace, promosso dalla Fondazione Perugia Assisi per la pace in occasione dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi e verso l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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