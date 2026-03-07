Arezzo riprende la tradizione della Marcia per la Pace, con partecipanti che si riuniscono tra le vie del centro storico. La manifestazione si svolge alla presenza del vescovo, che accompagna i manifestanti lungo il percorso. Le strade, solitamente tranquille, si popolano di persone che desiderano esprimere il loro impegno per la pace in un momento di tensione internazionale.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Le strade e le piazze del centro di Arezzo tornano a colorarsi per la pace mentre infiammano venti di guerra. Oggi con partenza alle 18 da piazza San Jacopo, è in programma la terza edizione di “Arezzo Marcia per la Pace” con associazioni, movimenti e cittadini che cammineranno insieme fino alla cattedrale per rinnovare l’urgenza di dire “no” a ogni forma di guerra, violenza e sopraffazione. “Se vuoi la pace, prepara la pace” è il tema scelto per un evento che, organizzato dalla Rete Aretina Pace e Disarmo con l’adesione e la partecipazione anche del vescovo di ArezzoCortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca, configurerà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Marcia per la Pace ad Arezzo, tra le vie del centro insieme al vescovo

Leggi anche: “Se vuoi la pace, prepara la pace”: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo

Il mondo cattolico sfila per le vie del centro: in centinaia alla Marcia per la Pace (FOTOGALLERY)“Abbracciamo la Pace”, è lo slogan che ha accompagnato la Marcia della Pace “Cammina con me” organizzata dall’Azione Cattolica di Trieste in...

Tutto quello che riguarda Torna la Marcia per la Pace ad Arezzo....

Temi più discussi: Torna la Marcia per la Pace ad Arezzo. Tra le vie del centro insieme al vescovo; Se vuoi la pace, prepara la pace: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo; Bolzano - TORNA LA MARCIA CON SCARPE DIVERSE!; Torna la Piccola Marcia della Pace: cammino lungo la Valle Olona per dire Non c’è pace senza diritti.

Torna la marcia per la pace ad Arezzo. Tra le vie del centro insieme al vescovoMentre infiammano venti di guerra, le strade e le piazze del centro di Arezzo tornano a colorarsi per la ... msn.com

Se vuoi la pace, prepara la pace: torna la Marcia per la Pace ad ArezzoLa terza edizione dell’evento sarà sabato 7 marzo, con partenza alle 18.00 da piazza San Jacopo. L’iniziativa, promossa dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, unirà associazioni, movimenti e cittadini ... arezzonotizie.it

Radio 24. . Domenica alle 20 torna l’appuntamento con Tik Tokers, in cui parleremo di marketing in maniera anche un po’ provocatoria. Ospite di Marta Cagnola è Maria Elise Sabbione, conosciuta su Instagram e TikTok come @marymarketingirlie, la quale ci - facebook.com facebook

Dal Torino... al Torino, 11 mesi dopo. A Napoli torna ad esultare il soldatino di Conte Elmas x.com