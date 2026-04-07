In occasione della Pasqua, i messaggi di pace arrivano da Assisi, dove il vescovo ha invitato a lasciarsi alle spalle la schiavitù del peccato e a cercare la libertà. Durante le celebrazioni, si è parlato del passaggio dalla condizione di schiavitù a quella di libertà, sottolineando il significato spirituale della festività. L’evento ha coinvolto la comunità locale in un momento di riflessione collettiva.

Messaggi di pace da Assisi per la Pasqua. "La Pasqua è il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio. Possa davvero ognuno di noi fare esperienza di liberazione, esperienza di una libertà riconquistata". Lo ha detto monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, durante la Veglia pasquale celebrata nella cattedrale di San Rufino. Veglia nel corso della quale ha anche impartito il battesimo e i sacramenti dell’iniziazione cristiana a sette catecumeni, dopo un cammino di due anni: una famiglia di origine albanese, genitori e due figli, una coppia americana da più di vent’anni in Italia e un giovane assisano di origine tedesca che avevano conosciuto il nuovo vescovo qualche giorno fa e gli manifestato la gioia di entrare nella chiesa cristiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasqua di pace ad Assisi. Appello alla libertà del vescovo : "Via dalla schiavitù del peccato"

Leggi anche: Assisi, la prima Pasqua del vescovo Accrocca: "Liberi dalla schiavitù del peccato"

Leggi anche: L'invito ad essere "Ricostruttori di pace" nella lettera del vescovo alla città / VIDEO

Temi più discussi: Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro; Il Papa a Pasqua: Chi scatena le guerre deponga le armi. Facciamo udire il nostro grido di pace; Con affetto, rivolgo a tutti voi e ai vostri cari i più sinceri auguri di una felice e serena Pasqua.; La vittoria di Cristo è totalmente non violenta. Chi ha in mano le armi, le deponga: l'Urbi et Orbi di Pasqua di Papa Leone XIV.

BENEDIZIONE URBI ET ORBI SANTA MESSA PASQUA 2026 | Papa Leone XIV: la Resurrezione di Cristo è la vera paceSanta Messa di Pasqua 2026 con Papa Leone XIV, diretta Rai 1 e video streaming: gioia della Resurrezione e messaggio Benedizione Urbi et Orbi ... ilsussidiario.net

Pasqua 2026: mons. Tasca (Genova), siamo chiamati ad essere portatori di pace nella quotidianità della nostra vitaLa Santa Pasqua ci ricorda una verità fondamentale per la nostra vita: che la morte non ha l’ultima parola. La morte, la sofferenza, il dolore, tutto ciò che sentiamo come pesante nella nostra esiste ... agensir.it

Dalla prima Pasqua di Alessandra Amoroso con la sua Penelope a quella da futura mamma bis di Diletta Leotta: ecco alcuni degli scatti più belli di queste vacanze di Pasqua 2026 #Verissimo - facebook.com facebook

A tutti voi rivolgo l’augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi soffre, con l’auspicio che non manchino conforto, speranz x.com