La Maratonina di Terrasini nel segno di Nikolas Loss e Sarah Longshaw

Da palermotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La venticinquesima edizione della Maratonina di Terrasini si è conclusa con la vittoria di Nikolas Loss e Sarah Longshaw. La gara si è svolta nel borgo marinaro a pochi chilometri da Palermo, attirando partecipanti da diverse regioni. Loss, atleta veneto, e Longshaw, proveniente dal Regno Unito, si sono aggiudicati le rispettive categorie. La manifestazione ha coinvolto numerosi runner in un percorso che attraversa le strade e i paesaggi della zona.

Il veneto Nikolas Loss e la britannica Sarah Longshaw si sono aggiudicati la venticinquesima edizione della Maratonina di Terrasini che si è disputata nel borgo marinaro a pochi chilometri da Palermo. La manifestazione, organizzata dall’Asd Media@, con il patrocinio del Comune di Terrasini è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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