La Maratonina di Terrasini nel segno di Nikolas Loss e Sarah Longshaw

La venticinquesima edizione della Maratonina di Terrasini si è conclusa con la vittoria di Nikolas Loss e Sarah Longshaw. La gara si è svolta nel borgo marinaro a pochi chilometri da Palermo, attirando partecipanti da diverse regioni. Loss, atleta veneto, e Longshaw, proveniente dal Regno Unito, si sono aggiudicati le rispettive categorie. La manifestazione ha coinvolto numerosi runner in un percorso che attraversa le strade e i paesaggi della zona.

Il veneto Nikolas Loss e la britannica Sarah Longshaw si sono aggiudicati la venticinquesima edizione della Maratonina di Terrasini che si è disputata nel borgo marinaro a pochi chilometri da Palermo. La manifestazione, organizzata dall’Asd Media@, con il patrocinio del Comune di Terrasini è.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Competenze digitali per il futuro: a Terrasini un corso gratuito di formazione per chi opera nel turismoMentre le professioni si trasformano, padroneggiare le tecnologie digitali è oggi la chiave strategica per interpretare il cambiamento e tradurre le... "Non abbiam bisogno di parole" è su Netflix: Sarah Toscano debutta come attrice nel remake italiano di "La famiglia Bélier"Non abbiam bisogno di parole è un film che fa ridere e commuovere quasi in simultanea perché tutti gli elementi che lo compongono funzionano insieme:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tutto pronto per la Maratonina di Terrasini: domenica l’edizione del venticinquennale; Maratonina di Terrasini, 25 anni di passione per la corsa e amore per il territorio; Superati i 26.000 iscritti alla Wizz Air Rome Half Marathon; A Trappeto un mare senza barriere, grazie ad un finanziamento regionale di oltre 43 mila euro. Maratonina di Terrasini, 25 anni di passione per la corsa e amore per il territorio25ª edizione della Maratonina di Terrasini, domenica 3 maggio, con centinaia di atleti di tutta Europa che si ritroveranno al nastro di partenza, in piazza Falcone e Borsellino, per percorre la distan ... teleoccidente.it Sarah Longshaw (Rossendale Harriers) e Nikolas Loss (Sicilia Running Team) trionfano alla XXV Maratonina di #Terrasini Una giornata straordinaria, una grandissima Maratonina, capace di portare a Terrasini tantissimi partecipanti provenienti da facebook