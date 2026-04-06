Su Netflix è disponibile “Non abbiam bisogno di parole”, un film che combina momenti di comicità e commozione grazie alla sua trama, al cast e alla regia. Il film rappresenta anche il debutto come attrice di Sarah Toscano, protagonista nel remake italiano di “La famiglia Bélier”. La pellicola si distingue per come tutti gli elementi si integrano, creando un’esperienza coinvolgente per lo spettatore.

Non abbiam bisogno di parole è un film che fa ridere e commuovere quasi in simultanea perché tutti gli elementi che lo compongono funzionano insieme: storia, cast, regia, ambientazione. Voci e segni. In che senso Non abbiam bisogno di parole è l’adattamento di La Famille Bélier. Il film è diretto da Luca Ribuoli, regista alessandrino che ha già dimostrato di saper prendere format amati e restituire loro una vita italiana convincente come in Call My Agent, ma dietro la macchina da presa di serie come La mafia uccide solo d’estate, L’allieva e Noi. Scritto con Cristiana Farina, la stessa di Mare Fuori, è un adattamento del francese La Famille Bélier, già diventato il premio Oscar nel remake Coda – I segni del cuore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Non abbiam bisogno di parole" è su Netflix: Sarah Toscano debutta come attrice nel remake italiano di "La famiglia Bélier"

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Sarah Toscano debutta su Netflix con Non abbiam bisogno di paroleNel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.

Non abbiam bisogno di parole - Trailer del film Netflix con Sarah Toscano e Serena Rossi

Temi più discussi: Non abbiam bisogno di parole, il film con cui debutta Sarah Toscano; Non abbiam bisogno di parole, recensione: Sarah Toscano e Serena Rossi sono la ragion d’essere; Non Abbiam Bisogno di Parole insegna che la lingua dei segni è un altro modo di raccontare il mondo; Sarah Toscano debutta come attrice in Non abbiamo bisogno di parole: Dopo questo film mi sento più colta. Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare questo percorso.

Non abbiam bisogno di parole: recensione del film di Netflix con Sarah ToscanoLa nostra recensione del nuovo film Netflix con il debutto alla recitazione di Sarah Toscano, Non abbiam bisogno di parole. filmpost.it

Non abbiam bisogno di parole, recensione: Sarah Toscano e Serena Rossi sono la ragion d’essereLuca Ribuoli dirige Non abbiamo bisogn di parole, remake de La famiglia Bélier puntando su identità e inclusività, ma lo standard streaming rende il tutto fin troppo canonico. Tuttavia, il cast riesce ... movieplayer.it

Buon pomeriggio da Sarah Toscano facebook

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