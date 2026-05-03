La madre di Eitan Bondì | Noi per la pace sono infuriata con lui Armi in casa? Ero contraria ora non le avrà più

La madre di Eitan Bondì ha dichiarato di essere arrabbiata con suo figlio e di essere favorevole alla pace. Ha spiegato di essere sempre stata contraria alle armi in casa e di aver deciso di non averle più dopo quanto accaduto. Nel corso di una giornata intensa, il giorno dell’arresto di Bondì per aver sparato a due militanti dell’Anpi, la donna ha avuto un incidente con il cellulare, che si è rotto a terra.

Il giorno che Eitan Bondì è stato arrestato per aver sparato a due militanti dell’Anpi, a sua madre è caduto il cellulare in terra, lo schermo si è rotto. «Un segno, perché in questi giorni non potuto leggere nulla: mi ha protetta», dice a Repubblica Eleonora Pagani. È la prima volta che parla la madre del 21enne della Comunità ebraica romana che ha confessato la «bravata» di sabato 25 aprile. Da quando martedì è stato fermato, non lo ha più visto né sentito – portato prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, in un’altra casa. Ma di pensieri in questi giorni ha avuto modo di farne molti. «Eitan è un ragazzo educato e stimato da tutti. Io l’ho cresciuto da sola ed è sempre stato molto responsabile, attento alla sorella e al fratello minore.🔗 Leggi su Open.online

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