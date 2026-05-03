La madre di Eitan Bondì | Noi per la pace sono infuriata con lui Armi in casa? Ero contraria ora non le avrà più

Da open.online 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre di Eitan Bondì ha dichiarato di essere arrabbiata con suo figlio e di essere favorevole alla pace. Ha spiegato di essere sempre stata contraria alle armi in casa e di aver deciso di non averle più dopo quanto accaduto. Nel corso di una giornata intensa, il giorno dell’arresto di Bondì per aver sparato a due militanti dell’Anpi, la donna ha avuto un incidente con il cellulare, che si è rotto a terra.

Il giorno che Eitan Bondì è stato arrestato per aver sparato a due militanti dell’Anpi, a sua madre è caduto il cellulare in terra, lo schermo si è rotto. «Un segno, perché in questi giorni non potuto leggere nulla: mi ha protetta», dice a Repubblica Eleonora Pagani. È la prima volta che parla la madre del 21enne della Comunità ebraica romana che ha confessato la «bravata» di sabato 25 aprile. Da quando martedì è stato fermato, non lo ha più visto né sentito – portato prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, in un’altra casa. Ma di pensieri in questi giorni ha avuto modo di farne molti. «Eitan è un ragazzo educato e stimato da tutti. Io l’ho cresciuto da sola ed è sempre stato molto responsabile, attento alla sorella e al fratello minore.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Chi è Eitan Bondì, il ragazzo che ha sparato il 25 aprile: gli studi in Architettura, il lavoro da agente immobiliare e la passione per le armiSi è fermato con lo scooter in via Ostiense, ha preso la pistola da soft air che aveva con sé e poi ha sparato ad altezza d'uomo, colpendo due...

25 aprile, Brigata ebraica condanna Eitan Bondi, la vittima degli spari: “Per lui provo pena”Ad esprimere a gran voce il proprio dissenso è stato anche il Presidente dell'Osservatorio Israele.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Eitan Bondì, dalla sinagoga al fanatismo, lo sgomento della madre: Non ce ne siamo accorti; Eitan Bondì, la passione per il poligono e le due pistole vere in casa: Avrei usato quelle se avessi voluto uccidere; Cosa sappiamo dell’uomo che ha sparato il 25 aprile a Roma; Eitan Bondì, l'arsenale nascosto nella sua camera: mitraglietta, fucile da cecchino, pistole e munizioni.

eitan bondì la madre di eitanEitan Bondì ai domiciliari dopo gli spari al corteo dell'Anpi, la madre: «Averlo in casa è una gioia relativa. Educato ai valori della pace»«Sono arrabbiatissima con lui, sono certa che è disperato. Avere di nuovo qui Eitan è per me una gioia relativa»: parole rilasciate al Messaggero dalla mamma di Eithan Bondi, il 21enne ai domiciliari ... roma.corriere.it

eitan bondì la madre di eitanEitan Bondì ai domiciliari. La mamma: «E' imperdonabile. Riaverlo a casa? Una gioia relativa»«Avere di nuovo qui Eitan è per me una gioia relativa». Dentro al portone al civico 18 di via dei Prati dei Papa, a due passi da viale Marconi, Eleonora Pagani, la mamma ... ilmessaggero.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.