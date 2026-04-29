Chi è Eitan Bondì il ragazzo che ha sparato il 25 aprile | gli studi in Architettura il lavoro da agente immobiliare e la passione per le armi
Il 25 aprile, un ragazzo ha sparato con una pistola da soft air durante un corteo in via Ostiense. Si chiama Eitan Bondì, ha frequentato studi in Architettura e lavora come agente immobiliare. Secondo le fonti, si era fermato con lo scooter prima di estrarre l'arma e colpire due persone a distanza. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità, che sta procedendo con le indagini.
Si è fermato con lo scooter in via Ostiense, ha preso la pistola da soft air che aveva con sé e poi ha sparato ad altezza d'uomo, colpendo due persone che erano al corteo del 25 aprile a Roma. L'azione compiuta da Eitan Bondi, registrata dalle telecamere, è stata repentina. Due le vittime, iscritte all'Anpi, che stavano rientravano a casa e transitando in via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster. Il sequestro Il ragazzo di 21 anni, fermato dalla polizia, ha confessato e poi dichiarato di essersi disfatto dell'arma. Non ha però spiegato i motivi del gesto. Nel corso della perquisizione a casa del fermato gli agenti della Digos hanno rinvenuto e sequestrato diversi coltelli.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Notizie correlate
Chi è Eitan Bondì, il ragazzo della che ha sparato il 25 aprile: gli studi in Architettura, il lavoro da agente immobiliare e la passione per le armiSi è fermato con lo scooter in via Ostiense, ha preso la pistola da soft air che aveva con sé e poi ha sparato ad altezza d'uomo, colpendo due...
Leggi anche: Chi è Eitan Bondì, il 21enne accusato di tentato omicidio per aver sparato a due attivisti dell’Anpi
Contenuti di approfondimento
Argomenti più discussi: Arrestato membro della Brigata Ebraica dopo gli spari contro 2 iscritti ANPI; Spari del 25 aprile, fermato un ragazzo di 20 anni della comunità ebraica. La Brigata: Non è un nostro iscritto.
Chi è Eitan Bondì, il 21enne accusato di tentato omicidio per aver sparato a due attivisti dell’AnpiVentuno anni, appartenente alla Comunità ebraica e residente in viale Marconi. Eitan Bondì è il ragazzo fermato dalla Digos della Polizia di Stato per tentato omicidio di due attivisti dell’Anpi il 25 ... fanpage.it
Spari al corteo del 25 aprile, Eitan Bondì incastrato dalle telecamere: l'arrivo in scooter e gli spariEitan Bondi, il 21enne accusato di aver sparato con una pistola softair contro due iscritti all'Anpi il 25 aprile al termine del corteo di Roma, è stato incastrato ... leggo.it
Lo scooter, il casco integrale, lo stop e gli spari: il video che ha incastrato il 21enne Eitan Bondì - facebook.com facebook
COMUNICATO STAMPA Secondo quanto emerge dalle notizie di stampa, un certo Eitan Bondi sarebbe l’autore dell’atto violento commesso il 25 aprile a Roma. Non lo conosciamo e non lo abbiamo mai visto. Provo orrore e condanno nella maniera più risolu x.com