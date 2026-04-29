Il 25 aprile, un ragazzo ha sparato con una pistola da soft air durante un corteo in via Ostiense. Si chiama Eitan Bondì, ha frequentato studi in Architettura e lavora come agente immobiliare. Secondo le fonti, si era fermato con lo scooter prima di estrarre l'arma e colpire due persone a distanza. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità, che sta procedendo con le indagini.

Si è fermato con lo scooter in via Ostiense, ha preso la pistola da soft air che aveva con sé e poi ha sparato ad altezza d'uomo, colpendo due persone che erano al corteo del 25 aprile a Roma. L'azione compiuta da Eitan Bondi, registrata dalle telecamere, è stata repentina. Due le vittime, iscritte all'Anpi, che stavano rientravano a casa e transitando in via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster. Il sequestro Il ragazzo di 21 anni, fermato dalla polizia, ha confessato e poi dichiarato di essersi disfatto dell'arma. Non ha però spiegato i motivi del gesto. Nel corso della perquisizione a casa del fermato gli agenti della Digos hanno rinvenuto e sequestrato diversi coltelli.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chi è Eitan Bondì, il ragazzo che ha sparato il 25 aprile: gli studi in Architettura, il lavoro da agente immobiliare e la passione per le armi

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