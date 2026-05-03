La Maddalena | riparte la radiologia al Paolo Merlo con TAC ed ecografie

A La Maddalena è ripresa l’attività di radiologia presso il reparto Paolo Merlo, con l’introduzione di nuove apparecchiature come la TAC e le ecografie. Questi esami diagnostici consentiranno ai residenti di effettuare controlli più approfonditi in loco. Il reparto sarà gestito da personale specializzato, che coordinerà le attività e garantirà l’efficienza delle procedure. La ripresa delle prestazioni mira a migliorare l’assistenza sanitaria nell’isola.