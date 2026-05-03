La Maddalena | riparte la radiologia al Paolo Merlo con TAC ed ecografie
A La Maddalena è ripresa l’attività di radiologia presso il reparto Paolo Merlo, con l’introduzione di nuove apparecchiature come la TAC e le ecografie. Questi esami diagnostici consentiranno ai residenti di effettuare controlli più approfonditi in loco. Il reparto sarà gestito da personale specializzato, che coordinerà le attività e garantirà l’efficienza delle procedure. La ripresa delle prestazioni mira a migliorare l’assistenza sanitaria nell’isola.
? Cosa scoprirai Quali nuovi esami diagnostici saranno disponibili per i residenti?. Chi coordinerà il personale specializzato nel nuovo reparto?. Come cambierà la gestione dei viaggi verso la terraferma?. Perché questo servizio è fondamentale per l'autonomia sanitaria dell'isola?.? In Breve Servizio attivo dal lunedì al venerdì sotto la direzione del radiologo Pascuale Cucciari. Prestazioni disponibili includono TAC con o senza contrasto, mammografie ed ecografie convenzionate. Ripresa del servizio riduce spostamenti sanitari per residenti dell'arcipelago e della Gallura settentrionale. Rafforzamento dell'offerta medica locale con il contemporaneo ritorno del pediatra al Paolo Merlo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Riparte la #Radiologia al Paolo Merlo di #LaMaddalena: esami e servizi di nuovo disponibili per residenti e territorio - facebook.com facebook
La Maddalena, riprendono i servizi di Radiologia al “Paolo Merlo” x.com