La luna piena ' dei fiori' incanta la riviera cesenate

Il primo maggio a Cesenatico, Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, ha immortalato la “luna piena dei fiori”" dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico. La luna piena dei fiori è sorta a est e ha raggiunto la sua pienezza alle 19.23. Non appena è sopraggiunta l’oscurità, è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Bari: la Luna Piena dei Fiori sopra il campanile di San Sabino? Cosa scoprirai Come ha fatto il fotografo a prevedere l'esatto momento dell'incontro? Cosa ha reso speciale il colore della luna sopra San Sabino?...

Luna Piena dei Fiori del 1° maggio 2026: a che ora osservare il plenilunio in ItaliaLa Luna Piena dei Fiori brilla nel cielo di venerdì 1 maggio, con il culmine del plenilunio previsto alle 19:23 in Italia.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Luna dei Fiori, la Luna Piena di maggio: come e quando vederla; La Luna Piena dei Fiori, 1° maggio 2026, è la più potente dell'anno (e interesserà 2 segni in particolare); A maggio 2026 avremo due lune piene: Una potrebbe portare a galla segreti o verità a lungo sepolte. Il significato della Luna dei Fiori e della rarissima Luna Blu; Arriva la Luna dei Fiori, come e quando vederla.

Luna Piena dei Fiori del 1° maggio 2026: a che ora osservare il plenilunio in ItaliaLa Luna Piena dei Fiori brilla nel cielo di venerdì 1 maggio, con il culmine del plenilunio previsto alle 19:23 in Italia ... fanpage.it

Luna piena (dei fiori) il 1° maggio 2026: quando vederla e il suo significato simbolicoAl di là del nome romantico, questo plenilunio presenta particolerità anche dal punto di vista astronomico. E non sarà il solo durante questo mese primaverile ... quotidiano.net

Doppia Luna piena per il cielo di maggio, apre e chiude il mese. La seconda sarà una Luna Blu, per la prossima bisognerà attendere dicembre 2028 #ANSA x.com

Doppia Luna piena per il cielo di maggio, apre e chiude il mese. La seconda sarà una Luna Blu, per la prossima bisognerà attendere dicembre 2028 #ANSA - facebook.com facebook