Luna Piena dei Fiori del 1° maggio 2026 | a che ora osservare il plenilunio in Italia

Il primo maggio 2026 si verifica la Luna Piena dei Fiori, con il momento di massimo splendore previsto alle 19:23 nel territorio italiano. La luna piena di quel giorno si presenta come un evento visibile nel cielo serale, offrendo uno spettacolo astronomico che interesserà gli appassionati e gli osservatori. La fase di plenilunio si verifica quando il satellite naturale si trova in posizione di opposizione rispetto al Sole.

La Luna Piena dei Fiori brilla nel cielo di venerdì 1 maggio, con il culmine del plenilunio previsto alle 19:23 in Italia. Ecco quando osservarla e perché si chiama così.🔗 Leggi su Fanpage.it

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