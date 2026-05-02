A Bari, durante la notte della Luna Piena dei Fiori, il cielo si è illuminato con un grande disco luminoso sopra il campanile di San Sabino. Un fotografo ha catturato l’immagine in un momento preciso, anticipando l’istante esatto dell’allineamento tra la luna e l’edificio storico. Il colore della luna appariva particolarmente intenso e sfumato, creando un’atmosfera suggestiva e unica sopra la città.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il fotografo a prevedere l'esatto momento dell'incontro?. Cosa ha reso speciale il colore della luna sopra San Sabino?. Perché la pietra della cattedrale ha influenzato lo scatto di Packy?. Come può questo evento cambiare la percezione del patrimonio di Bari?.? In Breve Packy Cassano ha iniziato la preparazione tecnica alle ore 19:00 di ieri sera.. Il satellite ha mostrato una colorazione arancione intensa sopra il borgo di Bari.. La Luna dei Fiori celebra il risveglio della natura secondo la tradizione popolare.. L'evento ha trasformato il monumento di San Sabino in un palcoscenico urbano.. Il 1° maggio 2026, il cielo sopra la città di Bari ha offerto uno spettacolo naturale raro quando la Luna Piena dei Fiori è apparsa proprio sopra il campanile della Cattedrale di San Sabino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: la Luna Piena dei Fiori sopra il campanile di San Sabino

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