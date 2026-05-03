Il 3 maggio 2026, nella città di Reggio Emilia, è stato firmato un accordo che segna un passo importante nel settore della logistica locale. L'intesa è stata annunciata come un evento significativo per il territorio, con l'obiettivo di promuovere pratiche etiche e sostenibili nel settore. La firma rappresenta un momento di riferimento per le aziende e i lavoratori coinvolti, che vedono in questa iniziativa un'opportunità di crescita e sviluppo.

Reggio Emilia, 3 maggio 2026 – “Un accordo storico che nel giorno del Primo Maggio lancia al territorio reggiano un messaggio potente: si può fare buona logistica, si può avere una carta etica, facendo crescere un’impresa e il futuro di chi lavora in questo comparto. Ottocento lavoratori in appalto diventano parte di un progetto industriale in espansione. È una conquista sindacale e frutto di relazioni sindacali che guardano avanti, una scelta di civiltà. E’ una dimostrazione di maturità aziendale, perché gli accordi si fanno sempre in due”. E’ orgoglioso Aldo Cosenza, leader regionale della Fit Cisl Emilia Romagna (senza dimenticare il...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Logistica entra nel futuro: l’accordo storico

Puluhan Drone Rusia Hantam Prymorskyi! Ukraina Terdesak, NATO Terdiam

Notizie correlate

La pesca sportiva entra nel calendario degli eventi della Regione: chiuso l’accordo con FipsasLa nuova convenzione, siglata tra la Regione e la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), avrà carattere triennale, dal...

Leggi anche: Il futuro del mare nel Lazio passa da Gaeta: numeri, visione e ruolo della logistica

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Fs Logistix entra nel capitale di Cfi: accordo con F2i e Fhp per rafforzare la logistica ferroviaria merci; Spring GDS: tecnologia, dogane e sostenibilità ridisegnano la logistica cross-border; FS Logistix entra nel capitale di CFI insieme a F2i e FHP Group; FS Logistix entra nel capitale di Compagnia Ferroviaria Italiana.

La Logistica entra nel futuro: l’accordo storicoDal Primo maggio ottocento lavoratori in appalto sono diventati parte di un progetto industriale in espansione ... quotidiano.net

FS Logistix entra nel capitale di Compagnia Ferroviaria ItalianaAccordo tra FS Logistix, F2i Sgr e Fhp Group per l’ingresso della società ferroviaria con una quota del 30% in Cfi. L’obiettivo è rafforzare il trasporto ferroviario intermodale e sviluppare servizi p ... trasportoeuropa.it

Un altro Scania 660 S entra nella flotta di DS LOGISTICA, che ancora una volta sceglie di affidarsi a noi. Grazie e buona strada facebook