Il futuro del mare nel Lazio passa da Gaeta | numeri visione e ruolo della logistica

Il settore marittimo nel Lazio si conferma elemento chiave per l’economia regionale, come evidenziato dal IX Rapporto sull’Economia del Mare presentato a Fondi. I dati indicano un ruolo crescente della logistica e dello sviluppo legato alle aree costiere, con Gaeta che si configura come un centro importante per le attività marittime. La relazione fornisce un quadro dettagliato delle tendenze e delle potenzialità di questo comparto.

Il mare torna al centro dello sviluppo economico del Lazio. Lo conferma con chiarezza il IX Rapporto sull’Economia del Mare, presentato nella cornice di Palazzo Caetani a Fondi, che restituisce un’immagine concreta di un settore sempre più strategico per il sistema produttivo regionale. I numeri.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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