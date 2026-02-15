La pesca sportiva entra nel calendario degli eventi della Regione | chiuso l’accordo con Fipsas
La Regione Emilia-Romagna ha deciso di includere ufficialmente la pesca sportiva nel proprio calendario di eventi, dopo aver siglato un accordo con Fipsas. La scelta nasce dalla crescente popolarità di questa attività tra i cittadini, che sempre più spesso partecipano a competizioni e iniziative sul territorio. Durante il convegno organizzato da Fipsas, l’assessora regionale Roberta Frisoni ha annunciato questa novità, sottolineando l’impegno della Regione nel promuovere la pratica in modo sostenibile.
La nuova convenzione, siglata tra la Regione e la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), avrà carattere triennale, dal 2026 al 2028 La pesca sportiva entra ufficialmente nella Sport Valley-Regione Emilia-Romagna. Lo ha annunciato oggi l'assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, intervenendo al convegno organizzato da Fipsas, "Il futuro della pesca sportiva e agonistica: norme, sostenibilità e competitività", nell'ambito della fiera "Pescare Show 2026". La nuova convenzione, siglata tra la Regione e la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), avrà carattere triennale, dal 2026 al 2028.
