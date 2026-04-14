Un giovane di 21 anni è stato aggredito nel centro della città mentre era con la famiglia. Secondo quanto riferito, l’attacco è iniziato con insulti e provocazioni, proseguito con calci e pugni, e concluso con una bottiglia rotta usata come arma. La vittima ha riportato lesioni e i responsabili sono stati identificati dalle forze dell’ordine. La rissa si è verificata in un’area frequentata da passanti e clienti di locali pubblici.

ROVIGO - Prima gli insulti, poi le provocazioni, quindi i pugni. E infine una bottiglia rotta usata come arma. È successo domenica sera, intorno alle 22, in via Silvestri, a pochi passi dalla caserma provinciale dei carabinieri, nel cuore della città, zeppo di gente con tanta voglia di uscire in una delle prime vere giornate di primavera dell’anno. A raccontare quanto accaduto è Matteo, 21 anni, titolare di un locale a Villanova del Ghebbo. Era insieme ai genitori, alla sorella di 14 anni e ad alcuni amici di famiglia, con tre bambini piccoli, il più grande di appena sette anni. Stavano rientrando verso le auto dopo aver cenato in via Fuà Fusinato, quando sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi, di origine nordafricana, in bicicletta.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Baby gang, 21enne picchiato in centro mentre è con la famiglia: «Pugni e una bottiglia usata come arma. Volevano fare male»

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