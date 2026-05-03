Il debutto giovedì 7 maggio con un testimonial d’eccezione, il magistrato Pietro Grasso, uno degli eventi clou sabato 9, gran giorno dell’intitolazione a Pippo Fava del " Presidio scolastico di Libera ", il primo in provincia di Milano, al liceo scientifico Giordano Bruno di Melzo. Motori caldi per la " Civic week Melzoliscate " organizzata dai due comuni e dalle consulte cittadine con la collaborazione di scuole e associazioni, fra le altre Rete Viola, Utl e Libera zona Martesana. La presentazione l’altro pomeriggio, in municipio, con tutti i protagonisti: "Insieme è la parola chiave – così Francesca Moratti, assessora alle Politiche sociali di Melzo – e insieme abbiamo costruito un cartellone, che parla di legalità, parità, benessere".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lezione di Pietro Grasso e Libera. Si studierà nel nome di Pippo Fava

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