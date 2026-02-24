si apre sanremo nel nome di pippo baudo

Pippo Baudo ha aperto Sanremo dichiarando di aver cambiato etichetta politica nel corso degli anni, passando da renziano a meloniano e poi a cinquestelliano. La causa di questa flessibilità, secondo lui, è la sua indipendenza e libertà di scelta nel lavoro. Baudo si definisce un “giullare” che si diverte a interpretare vari ruoli senza legarsi a un’ideologia precisa. La sua presenza alla kermesse segna un ritorno atteso dai fan.

«Quando c’era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare». L e etichette politiche stanno strette a Carlo Conti, che alla vigilia del suo quinto festival rifiuta la definizione di “normalizzatore”, definisce «fantascienza» le presunte pressioni politiche sul caso del ritiro preventivo di Andrea Pucci e ripete di non aver invitato Giorgia Meloni: «È una libera cittadina, se compra il biglietto e vuole venire può farlo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Carlo Conti in lacrime per Pippo Baudo: l'omaggio personalissimo (e segreto) nel suo camerino di SanremoCarlo Conti si commuove profondamente ricordando Pippo Baudo, morto qualche mese fa, e decide di dedicargli un omaggio speciale nel suo camerino a Sanremo.

Festival di Sanremo 2026: edizione nel segno di Pippo Baudo. Due serate speciali a marzoIl Festival di Sanremo 2026 si prepara a tornare con un’edizione speciale, dedicata a Pippo Baudo.

Laura Pausini a Sanremo 2026: Ho accettato perché me lo ha detto Pippo Baudo | RDSnews

Si apre Sanremo nel nome di Pippo BaudoStasera si alza il sipario sulla 76. edizione del Festival. Carlo Conti: è il primo senza di lui ed è doveroso dedicarglielo. Poi difende la sua indipendenza dalla politica: Meloni? Se vuole venire ... gazzettadelsud.it

Sanremo 2026 nel segno di Pippo Baudo. Conti: Io meloniano? No, sono un uomo liberoUn debutto nel segno della memoria. Il Festival di Sanremo 2026 - in onda su Raiuno da martedì 24 a sabato 28 febbraio - si apre con un tributo a Pippo Baudo ... pupia.tv

Catania - Katia Ricciarelli non è stata invitata al Festival di Sanremo 2026, che sarà in parte dedicato a Pippo Baudo, scomparso ad agosto. “Mi sarei aspettata un invito. Hanno invitato la segretaria, avrebbero dovuto metterla vicino alla famiglia”, ha commenta - facebook.com facebook

