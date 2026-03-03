Chi era il boss mafioso Nitto Santapaola | condannato anche per la stage di Capaci e l'omicidio di Pippo Fava

Nitto Santapaola, noto boss mafioso, è deceduto a 87 anni nel reparto 41 bis. Era stato condannato per vari omicidi, tra cui quelli di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Fava. Tra le sue attività giudiziarie figurano anche il coinvolgimento nella strage di Capaci e l'uccisione del giornalista Fava. La sua morte chiude un capitolo importante nella storia della criminalità organizzata.

Un morto al giorno e quattro bambini strangolati e gettati in un pozzo. Cos'era la Catania degli anni Ottanta dominata dal vassallo sanguinario di Totò Riina e dei Corleonesi morto nel carcere di Oper

