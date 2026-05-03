La lezione di Ilaria Capua | Umili unite e resistenti Care donne non mollate

Il 3 maggio 2026 a Roma, Ilaria Capua ha tenuto una lezione rivolta alle donne, invitandole a essere umili, unite e resistenti. La sua carriera ha attraversato periodi di successo e momenti difficili, e durante l'intervento ha raccontato di aver affrontato situazioni in cui rettori chiedevano favori in cambio di dolci. L'evento ha coinvolto un pubblico di studenti e professionisti, interessati alle sue esperienze e ai messaggi di determinazione.

Roma, 3 maggio 2026 – La sua carriera è stata un intreccio di successi e tempeste. Davanti a rettori ottusi e golosi che chiedevano crostate in cambio di favori. Sotto le minacce dei no Vax che le attribuivano interessi occulti con le case farmaceutiche. Nel tritacarne delle fake news e dell’esilio. Medico veterinario di formazione, Ilaria Capua ha diretto per anni l’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. Oggi è tornata a vivere in Italia, a Bologna. È Senior Fellow of Global Health alla Johns Hopkins University Sais Europe e continua a promuovere il concetto di Salute circolare, l’idea cioè che la salute umana sia indissolubilmente legata a quella degli animali e del pianeta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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I ritratti che ho illustrato per @7corriere, l’inserto del Corriere della Sera che esce ogni settimana in edicola Ho interpretato con il mio tratto quattro scrittori: Niccolò Ammaniti, Ilaria Capua (@salute_circolare ), @edoardocamurri e @kathrynstockettauthor Inte - facebook.com facebook