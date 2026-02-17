Quaresima 2026 le Diocesi di Capua e Caserta unite per Gaza
Il 18 febbraio 2026, le Diocesi di Capua e Caserta si uniscono per Gaza, in risposta alla crisi umanitaria che attraversa la regione. La decisione di organizzare una giornata di preghiera e raccolta fondi nasce dalla crescente emergenza e dal bisogno di solidarietà concreta. Alle 11, nella Cattedrale di Caserta, l’Arcivescovo Pietro Lagnese guiderà la messa di apertura della Quaresima, invitando i fedeli a riflettere sulla pace e sulla sofferenza dei civili.
La Quaresima 2026 prende il via all’insegna dell’unità e della solidarietà internazionale. Domani, 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, alle ore 11, nella Cattedrale di Caserta, l’Arcivescovo Pietro Lagnese presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica inaugurale del periodo quaresimale e il Rito dell’imposizione delle Ceneri. L’evento vedrà la partecipazione congiunta di tutti i sacerdoti e diaconi delle Diocesi di Capua e di Caserta, sottolineando la volontà di camminare insieme nella preghiera, nella riflessione e nel rinnovamento spirituale in vista della Pasqua. A questa dimensione di unione spirituale si accompagna un gesto concreto di solidarietà: le due Diocesi lanciano infatti la “Quaresima di Carità” a sostegno della popolazione della Parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, guidata da Padre Gabriel Romanelli del Patriarcato Latino di Gerusalemme.🔗 Leggi su Casertanews.it
Le Chiese di Capua e Caserta incontrano don Luigi Maria Epicoco per l’ultima catechesi dell’Anno Giubilare
FI primo partito in provincia di Caserta e terzo a Capua, Antropoli: “Premiati dal lavoro svolto”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inizia la Quaresima. È scaricabile il sussidio per catechisti e catechiste; CEI: Sussidi di Quaresima e Pasqua 2026; I Domenica di Quaresima A – 2026 –; Quaresima 2026: materiali per l’animazione Caritas.
Quaresima: diocesi di Capua e Caserta unite per il Mercoledì delle Ceneri. Al via la Quaresima di Carità in solidarietà con la Parrocchia di GazaIl cammino verso la Pasqua 2026 si apre sotto il segno dell'unità e della solidarietà internazionale. Domani, 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, alle ore 11, nella Cattedrale di Caserta, l’arcivesco ... agensir.it
Quaresima 2026, Capua e Caserta insieme per Gaza: rito delle Ceneri in Cattedrale e colletta straordinariaScopri tutti i dettagli riguardo Quaresima 2026, Capua e Caserta insieme per Gaza: rito delle Ceneri in Cattedrale e colletta straordinaria . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
Quaresima 2026 al via il 18 febbraio. Mons. Ambarus invita i fedeli a vivere ascolto, digiuno e riconciliazione. Celebrazioni a Matera e in altri centri della diocesi. facebook
“Parola e parole per risorgere”: il percorso CEI per vivere la Quaresima x.com