Quaresima 2026 le Diocesi di Capua e Caserta unite per Gaza

La Quaresima 2026 prende il via all’insegna dell’unità e della solidarietà internazionale. Domani, 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, alle ore 11, nella Cattedrale di Caserta, l’Arcivescovo Pietro Lagnese presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica inaugurale del periodo quaresimale e il Rito dell’imposizione delle Ceneri. L’evento vedrà la partecipazione congiunta di tutti i sacerdoti e diaconi delle Diocesi di Capua e di Caserta, sottolineando la volontà di camminare insieme nella preghiera, nella riflessione e nel rinnovamento spirituale in vista della Pasqua. A questa dimensione di unione spirituale si accompagna un gesto concreto di solidarietà: le due Diocesi lanciano infatti la “Quaresima di Carità” a sostegno della popolazione della Parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, guidata da Padre Gabriel Romanelli del Patriarcato Latino di Gerusalemme.🔗 Leggi su Casertanews.it

