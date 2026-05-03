Da diversi mesi, l’Inter avrebbe già ottenuto un consenso verbale da parte di Muharemovic, una conferma importante nel mercato attuale. Tuttavia, nelle ultime settimane si è aggiunta una nuova dinamica: la Juventus avrebbe manifestato interesse per il giocatore, non per portarlo in squadra, ma come elemento di un accordo tra le parti coinvolte. La situazione rimane comunque complessa e da seguire con attenzione.

di Alessio Lento L’accordo, almeno a livello verbale, ci sarebbe già da mesi. Da febbraio l’ Inter avrebbe in mano il sì del giocatore, una di quelle intese che nel mercato moderno contano, ma non bastano mai fino in fondo. Perché poi ci sono i club, i contratti già firmati in passato e quelle clausole che tornano a pesare proprio quando sembra tutto apparecchiato. In questo caso, la trattativa tra Inter e Sassuolo si sarebbe incagliata su un dettaglio che dettaglio non è: il 50% sulla futura rivendita che spetta alla Juventus. Un pezzo di accordo ereditato da operazioni precedenti, che oggi complica tutto. Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Sassuolo non avrebbe margine per abbassare troppo la richiesta economica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve si mette in mezzo tra Muharemovic e l’Inter, ma non per portarlo a Torino

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