Muharemovic Inter scatto decisivo | c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto | la situazione

L'Inter ha ottenuto il via libera da parte del difensore bosniaco del Sassuolo per un possibile trasferimento. Tuttavia, la presenza di una clausola inserita dalla Juventus nel suo contratto potrebbe ostacolare l'affare. La società nerazzurra sta cercando di accelerare le trattative per definire la situazione e cercare di superare eventuali ostacoli legati a questa clausola. La trattativa è in corso e si aspetta un nuovo sviluppo nelle prossime ore.