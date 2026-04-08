Nuñez Juve Spalletti vota sì! Si studia questa formula per portarlo a Torino

In vista della prossima sessione di mercato, si intensificano le trattative per il trasferimento di un attaccante. Un allenatore ha espresso il proprio consenso all’operazione, che prevede l’impiego di una formula specifica per portarlo a Torino. L’attaccante si è detto disponibile a ridursi l’ingaggio, mentre i club coinvolti stanno valutando le varie possibilità di accordo. La trattativa si trova attualmente in fase di studio.

Nuñez Juve, Spalletti vota sì! Si studia questa formula per portare a Torino il duttile attaccante che è pronto a tagliarsi l’ingaggio. L’asse di mercato tra Darwin Nuñez e la Juventus si infiamma in vista della prossima stagione. L’attaccante uruguaiano, dopo il trasferimento al Liverpool nel 2022 per 100 milioni (divisi in 75 di parte fissa e 25 di bonus), ha vissuto annate altalenanti sotto la gestione di Arne Slot. Nel luglio 2025, il centravanti ha accettato l’offerta dell’Al Hilal, società saudita che ha versato 65 milioni agli inglesi. Ora, però, il giocatore è fortemente intenzionato a rientrare nel calcio europeo ed è pronto a ridursi drasticamente l’ingaggio da oltre 23 milioni l’anno pur di rimettersi in gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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