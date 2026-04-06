La giornata di Pasquetta in Serie A si presenta come un momento decisivo, con diverse squadre impegnate in partite che possono cambiare gli equilibri in classifica. Il Como ha ottenuto un pareggio, mentre la Juventus si avvicina in classifica. Il Napoli ha battuto il Milan, mantenendo vivo l’interesse nella corsa all’Inter. Questi risultati influenzeranno le prossime partite e le posizioni in classifica.

La Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions. Dopo i risultati delle ultime ore, il turno si completa oggi con sfide decisive: nel pomeriggio riflettori su Lecce-Atalanta e Juventus-Genoa, mentre in serata il big match tra Napoli e Milan può cambiare gli equilibri nelle zone alte della classifica. Tutte partite che si incastrano tra loro, in un turno destinato a ridisegnare gerarchie e ambizioni. Il calendario propone incroci delicati anche in chiave europea, con squadre chiamate a non perdere terreno proprio nella fase più calda della stagione. Ogni risultato pesa, ogni passo falso può riaprire scenari che sembravano chiusi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Serie A, Pasquetta decisiva: corsa scudetto e Champions riaperte. Il Como frena, la Juve lo incalza. Il Napoli batte il Milan e rincorre l’Inter

Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico. Il Como frena a Udine, Atalanta a valanga sul Lecce. Attesa per Juventus e Napoli-MilanLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.

Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico Como frena a Udine, attesa per Juventus e Napoli-MilanLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.

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Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde la partita e il secondo posto x.com