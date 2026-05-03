Una handbike, utilizzata per le competizioni, presenta un telaio in carbonio, ruote, un manubrio e un abitacolo che ricorda quelli delle auto da corsa di Formula 1. La trazione è anteriore e il design include regolazioni personalizzabili per adattarsi alle esigenze di chi la utilizza. Questo modello è stato protagonista delle vittorie di un noto atleta, che ha portato l’attenzione su questa particolare versione di veicolo sportivo.

Non era solo un progetto, ma una concezione tutta nuova di affrontare la fatica. L’handbike di Alex Zanardi doveva avere criteri tecnici molto precisi. Era la Zeta Bike, nata dalla collaborazione con Dallara, azienda di eccellenza abituata a lavorare su telai, aerodinamica e materiali compositi per il motorsport. In una versione mostrata nel 2020, il peso era di circa 8 kg, con telaio molto basso, 45 centimetri di altezza da terra, e un costo indicato attorno ai 10 mila euro. Zanardi ne ha usate più versioni, comprese quelle legate alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. La filosofia era chiara: ridurre al minimo le dispersioni di energia e trasformare ogni spinta delle braccia in avanzamento e potenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La handbike, lo "strumento" dei trionfi di Zanardi: telaio, ruote, manubrio e un abitacolo da F1

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