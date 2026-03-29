La squadra di Napoli ha perso l'ultima partita contro Cremona, subendo un calo nel quarto finale. Dopo aver vinto nettamente contro Varese, la formazione partenopea si è recata a Cremona per affrontare la Vanoli, tentando di confermare il miglioramento dopo le recenti difficoltà. La partita si è conclusa con la sconfitta della squadra ospite nell'ultimo quarto.

Dopo la netta vittoria contro Varese, la Guerri Napoli era chiamata a dare continuità oggi a Cremona contro la Vanoli per dimostrare di aver superato definitivamente il periodo difficile. Così non è stato. I lombardi, reduci da quattro sconfitte di fila, hanno vinto 88-81 e hanno superato i partenopei in classifica. La Guerri, dopo un ottimo terzo quarto, si è fatta travolgere dalla furia di Aljami Durham (36 punti con 1314 al tiro) nell’ultimo quarto, perdendo completamente la bussola del gioco. Per Napoli top scorers Bolton e Totè, rispettivamente autori di 20 e 18 punti. Napoli è ora ferma al 12° posto con otto vittorie su ventidue partite e l’ottavo posto per i playoff è ancora più distante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Guerri Napoli si sgretola nell’ultimo quarto e perde a Cremona

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