I Playoff restano un miraggio | Cremona rimonta nell’ultimo quarto Napoli perde 88-81

Durante l'ultima partita di campionato, la squadra di Napoli ha subito una sconfitta in trasferta con il risultato di 88-81 contro Cremona. Dopo aver dominato nei primi tre quarti, la squadra ospite ha subito una rimonta nel quarto finale, con Cremona che ha messo a segno un parziale di 27 a 13, compromettendo il risultato finale. I playoff restano quindi un obiettivo ancora lontano.

Guerri Napoli perde un’altra partita fuoricasa, sciupando quanto di buono fatto nei primi tre quarti: Cremona rimonta solo negli ultimi 10 minuti con un parziale di 27 a 13. Primo quarto Ottima partenza degli azzurri: palla recuperata al primo possesso di Cremona e schiacciata di Totè su assist di Whaley. Casarin entra dalla panchina, recupera subito un pallone e va a canestro. Doyle – subentrato a El Amin – risponde con una tripla alla prima palla giocata. Gara equilibrata, ma tanti errori a canestro da parte degli azzurri. Bolton prova a scuotere la Guerri Napoli, poi Caruso segna il punto del sorpasso a fine primo quarto. Vanoli chiude con 7 palle perse, grazie ad una difesa aggressiva di Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - I Playoff restano un miraggio: Cremona rimonta nell’ultimo quarto, Napoli perde 88-81 Articoli correlati Vuelle, finale travolgente. Schianta Cremona nell’ultimo quarto e torna prima in solitariaVUELLE 76 CREMONA 64 VUELLE : Trucchetti 4, Johnson 4, Bertini 14, Maretto 11, Sakine ne, De Laurentiis 4, Tambone 3, Reginato ne, Virginio 6,... Una rimonta proibitiva. Spal, la rivoluzione di Parlato non dà frutti. Restano solo i playoffE adesso, povera Spal? Fuori dalla Coppa e a -8 dal primo posto già a inizio febbraio, sembra davvero costretta al piano C, l’ultimo rimasto: i... Altri aggiornamenti su Playoff restano Temi più discussi: Finisce il sogno Mondiale di Nuova Caledonia e Suriname; Rieti sterile in attacco, con la Nuova Florida finisce 0-0. Nel finale palo di Marcheggiani. I playoff restano a 2 punti. Foto; Nardò–Francavilla 2-1, i granata restano agganciati alla corsa playoff; Contro chi gioca l'Italia la finale dei Playoff per andare ai Mondiali? Avversaria, data e orario. Chiesa, che errore restare al Liverpool: quei no a Gattuso, i playoff sfumati, le critiche del web e il rebus futuroNiente spareggi Mondiali per Chiesa, ormai lontano parente del calciatore di qualche anno fa: a gennaio poteva tornare in Serie A, ma ha preferito Liverpool. sport.virgilio.it NHL Ispirati dalla 12a rete di capitan Josi, i Predators restano in corsa per un posto nei playoffIspirati anche dalla 12a rete stagionale di capitan Josi, i Predators restano in corsa per un posto nei playoff. bluewin.ch - -: Successo pesante sul campo del Novoli per i rossoblù, che vincono una gara combattuta e restano agganciati alla corsa playoff grazie a una prova di carattere, qualità e lucidità nei momenti più delicati del m - facebook.com facebook Batosta Varese a Napoli, Kastritis: «L'obiettivo restano i playoff» #LBASerieA | #pianetabasket x.com