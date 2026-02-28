In Lombardia, le infrastrutture, tra cui i data center, sono al centro di un confronto acceso che sembra seguire il principio di scambio reciproco. Le attività legate a queste strutture continuano a essere oggetto di discussioni pubbliche e iniziative legali, mentre le aziende coinvolte operano in un ambiente in cui le questioni di regolamentazione e interessi economici si intrecciano.

La richiesta di nuove strutture arriva per il 60 per cento alla regione, che pensa a una nuova legge capace di mettere il turbo allo sviluppo del settore e all'esigenza di tutela di ambiente e territorio. Ma le truppe del No sono al lavoro, a partire da sinistra e M5s. Aziende in allarme Sale la febbre dei data center in Italia. Numeri e dati dei progetti pronti a partire I datacenter troppo energivori? Mettiamoli sott'acqua. La sperimentazione a Shanghai TDo ut des”. Ormai le infrastrutture di ogni tipo, anche in Lombardia, seguono il modello mercato delle vacche. Se vuoi fare un’autostrada, un impianto industriale, un depuratore, c’è subito chi ti chiede qualcosa in cambio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La guerra ai data center in Lombardia

Ai, in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire data centerL’annuncio del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, necessario conciliare lo sviluppo dell’intelligenza...

Microsoft: superconduttori nei data center per l’AI, meno energia e impatto ambientale.Microsoft sta esplorando l’utilizzo di cavi superconduttori ad alta temperatura (HTS) per ridurre drasticamente il consumo energetico dei suoi data...

Minturnae on the Via Appia: Rome’s Vital Gateway to the South - Minturno Italy 2026

Aggiornamenti e notizie su Lombardia.

Temi più discussi: Anthropic non vuole che la sua AI venga usata per uccidere o sorvegliare, ma il governo americano ha altri piani; Quattro anni di guerra in Ucraina visti dall'AI; La dichiarazione integrale di Dario Amodei (Anthropic) sulla discussione con il dipartimento della Guerra Usa; La guerra ai nuovi caporali. Commissariata Deliveroo.

La guerra ai data center in LombardiaLa richiesta di nuove strutture arriva per il 60 per cento alla regione, che pensa a una nuova legge capace di mettere il turbo allo sviluppo del settore e all'esigenza di tutela di ambiente e territo ... ilfoglio.it

Dai robot ai laser, la guerra del futuro fa ancora più pauraSi sta imbarbarendo la guerra. Bombardamenti indiscriminati si stanno alternando in una spirale inarrestabile in Siria e in Yemen, come nei conflitti più dimenticati. Appare lontana l’epoca della ... avvenire.it

La banda arrivava dalla Lombardia e scorrazzava sia nel nord che nel centro Italia. I colpi a Isola e Villaverla l'estate scorsa. L'operazione dei carabinieri di Bassano ha aperto per il terzetto le porte del carcere - facebook.com facebook

' ! Ecco dove trovare i venditori di @scarpdetenis fuori dalle chiese di #Milano e #Lombardia sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo x.com