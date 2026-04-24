FOCUS Guerra data center Luna | perché il futuro si sta giocando nello spazio

Negli ultimi anni, le attività legate allo spazio si sono amplificate, coinvolgendo nuove tecnologie e infrastrutture come i data center satellitari. La corsa allo spazio si intreccia con questioni di sicurezza e sostenibilità, mentre le missioni verso la Luna continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale. Questi sviluppi pongono sotto i riflettori come il futuro delle tecnologie e delle strategie globali si stia delineando al di fuori della Terra, in un contesto in rapido mutamento.

TESTO di Flavio Natale, Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, registrato sul sito ASviS il 27 marzo 2026. Lo spazio non è più quello di una volta. Se prima dei voli orbitali e dell’allunaggio era un’utopia e dopo è diventato terreno di competizione geopolitica, in questi ultimi anni si è trasformato in qualcosa di diverso. La componente geopolitica è rimasta, ma è come se, con il dispiegamento massiccio di tecnologie all’avanguardia, questa variabile si fosse mescolata con l’idea che lo spazio possa rappresentare un’ alternativa. Una guerra alternativa, sì, specialmente in questo periodo. Ma anche un’alternativa energetica o di vita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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