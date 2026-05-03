La guerra in Iran sta causando un esaurimento delle scorte di armi e missili statunitensi, portando a ritardi nelle consegne. Washington ha informato diversi alleati europei, tra cui Regno Unito, Polonia, Lituania ed Estonia, che potrebbero attendere più a lungo per ricevere i materiali richiesti. La necessità di rifornire le scorte statunitensi è alla base di questa situazione, secondo quanto comunicato dalle autorità.

Washington ha avvertito diversi alleati europei, tra cui Regno Unito, Polonia, Lituania ed Estonia, di aspettarsi lunghi ritardi nelle consegne di armi statunitensi, causati dalla necessità di ricostituire le scorte esaurite dalla guerra con l’Iran. Lo scrive il Financial Times. Secondo nove fonti sentite dal quotidiano economico, il Pentagono ha comunicato ai paesi di prevedere seri ritardi, in particolare, per diversi sistemi missilistici. Due fonti hanno affermato che si sta discutendo anche di un possibile rinvio delle spedizioni verso l’Asia. I ritardi sono in parte dovuti alle forti preoccupazioni relative ai livelli di scorte statunitensi, dato l’elevato volume di armi utilizzate negli ultimi due mesi in Iran.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La guerra in Iran sta prosciugando le scorte di armi e missili statunitensi, grossi ritardi nelle consegne

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